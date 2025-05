Vive le camping, vacances en famille Sable fin, soleil et fête : séjour de rêve dans un camping XXL

Lire la vidéo

Diffusé le 13/04/2023

Élodie Gossuin nous emmène dans l’Hérault, le département le plus fréquenté par les campeurs pendant l’été : il y a plus de 200 établissements dans la région ! À 30 minutes du Cap d’Agde, à Valras-Plage, se trouve un camping hors-norme. Espace aquatique XXL, aires de jeux géantes, c’est un parc d'attractions à ciel ouvert ! Plus de 10 000 touristes s’y croisent chaque été en mobile-home, tente de luxe ou même en cabane dans les arbres. Parmi ces vacanciers, une famille des Hauts-de-France, qui avait prévu de partir en Vendée. Suite à une erreur pendant la réservation sur internet, Sarah, Sylvain et leurs deux enfants, Valentine et Arthur, se retrouvent une semaine dans le Sud. Un séjour « surprise », bien loin de leurs habitudes, qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Originaires de Toulouse, Séverine, Yannick et leurs deux enfants, Shana et Rayan, sont des habitués. Fans absolus, ils sont liés à l’équipe d’animation par une incroyable histoire d’amitié. Leurs chouchous : Bradley, le chef d’équipe, et Boni, le chorégraphe. Des GO au grand cœur, qui ont prévu de leur faire passer un séjour riche en émotions fortes. Pour Cyndie, Romaric et leurs 2 enfants, Elya et Jayce, cette semaine de repos est décisive. La tribu, venue de Haute-Savoie, compte sur ce séjour pour redonner le sourire à Anne, la grand-mère, qui n’est pas partie en vacances depuis 10 ans, suite à un grave accident de scooter. Au camping, ils vont assister à une renaissance extraordinaire.