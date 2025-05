Vive le camping, vacances en famille Un coin de paradis à Calvi

Diffusé le 16/05/2019

Élodie Gossuin vous emmène camper dans un petit coin de paradis à Calvi, en Corse. Au programme : activités en famille et baignade dans une eau cristalline. L'établissement se trouve au bord de la mer. Nos caméras ont suivi les vacances de Goeffrey, Aurélie et leur fils Nolan. Ils ne sont pas venus seuls : c'est avec toute leur bande de copains qu'ils débarquent. Ils sont 16 et vont occuper un emplacement de 300 m²… Ambiance garantie !Florence, Olivier et leurs deux ados seront là aussi. Cela fait près de trente ans que le couple vient dans ce camping. Ils n'iraient ailleurs pour rien au monde et vous allez comprendre pourquoi ! Suivez ces familles et ces copains, le temps d'un été, pour partager avec eux leurs aventures au camping.