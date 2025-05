Vous les femmes Complicité

Diffusé le 17/01/2012

Une série humoristique portée par un duo de comédiennes, Judith Siboni et Olivia Côte, qui décrit les coulisses, pas toujours assumées, du quotidien des femmes d'aujourd'hui.Une véritable galerie de personnages : Judith et Olivia se servent des petits travers et drôleries du quotidien afin de nourrir un comique de situation efficace.Elles dressent en solo ou duo une galerie de personnages féminins aux prises avec des situations banales mais traitées de manière inattendues, absurdes et déjantées. La série montre le paradoxe des femmes modernes en mettant à mal l'image de la fille sexy, romantique ou parfaite.