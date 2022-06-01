W9 d'or 2024 : qui sont les n°1 de l'année ? Partie 1

Diffusé le 19/12/2024

Élodie Gossuin vous donne rendez-vous pour la cérémonie musicale de l’année : les W9 d’or ! Pour cette nouvelle édition, les artistes qui ont le plus brillé en 2024 seront récompensés ! Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année. Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2024 seront là ! Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, de nombreuses personnalités viendront leur remettre les prix ! Quels artistes remporteront les W9 d’or 2024 ?