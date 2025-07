WAGS LA S1 E2 - Et là, c'est le drame…

Dashon fixe enfin une date pour son mariage avec Ashley. Nicole a peur d'être enceinte. Natalie et Olivia participent à une séance photo pour le magazine Treats. Barbie invite toutes les filles à un match des Ducks mais un drame a lieu à cause de Natalie et Olivia...