WAGS LA S1 E4 - Remise en question

Natalie et Olivia lancent une chaîne Youtube à deux, mais l'une d'entre elles s'investit bien plus que l'autre… Barbie rencontre des difficultés liées à son image et discute de la suite de sa carrière avec un agent. Autumn apprend que Seyi a été transféré chez les Philadephia Eagles.