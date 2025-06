Way back love Épisode 3

Lire la vidéo

Pendant leur adolescence, Jeong Hui Wan et Kim Ram U étaient les meilleurs amis du monde, inséparables et éprouvant des sentiments l'un pour l'autre, sans s'être jamais confessés. Ram U décède soudainement dans un accident. Quatre ans plus tard, Hui Wan est devenue une jeune femme de 24 ans, qui mène une vie solitaire, recluse et qui n'éprouve plus l'envie de vivre. Mais un jour, Kim Ram U va subitement apparaître et frapper à sa porte.