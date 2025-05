We are who we are S1 E1 - Ici et maintenant I

Diffusé le 24/11/2020

Sarah Wilson est nommée commandante d'une unité militaire en Italie et quitte New York avec sa femme Maggie et son fils adolescent Fraser. Alors que Sarah se familiarise avec ses nouvelles fonctions et que Maggie reprend son travail à la clinique de l'armée, Fraser rencontre Caitlin, une adolescente intrigante qui se fait appeler Harper lorsqu'elle s'habille en garçon…