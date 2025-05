We are who we are S1 E2 - Ici et maintenant II

Diffusé le 24/11/2020

Si la dynamique familiale de Caitlin s’articule autour de sa relation avec son père strict, Richard, et son frère aîné, Danny, sa vie intime se cristallise sur sa relation amoureuse avec Sam. Alors qu’elle est de plus en plus attirée par son identité masculine, son amitié avec Fraser va l'encourager à davantage explorer ses véritables penchants.