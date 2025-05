We are who we are S1 E3 - Ici et maintenant III

Diffusé le 01/12/2020

Après la rupture entre Caitlin et Sam, une fracture se forme au sein de son cercle d’amis, qui lui reprochent son indifférence. Fraser et Caitlin renforcent leur amitié et partagent des discussions profondes sur leurs identités émergentes, mais des tensions familiales et sociales viennent compliquer leur relation…