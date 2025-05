We are who we are S1 E5 - Ici et maintenant V

Diffusé le 08/12/2020

Tandis que la tension monte entre Sarah et Richard, qui cherchent chacun à affirmer leur autorité, Maggie et Jenny, leurs épouses respectives, deviennent de plus en plus complices. Caitlin demande à Fraser de l’aider à se faire passer pour un garçon pour son rendez-vous avec Giulia. Fraser, lui, se lie avec Jonathan, un major de la base…