We are who we are S1 E8 - Ici et maintenant VIII et clap de fin

Diffusé le 15/12/2020

C’est le dernier jour de Caitlin en Italie et, avant de quitter la base, elle et Fraser prennent la route pour assister à un concert à Bologne et profiter du lien unique qui les unit…