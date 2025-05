Western spaghetti : colts, torgnolles et haricots Western spaghetti : colts, torgnolles et haricots

Diffusé le 29/11/2022

Le mythe du cowboy est né dans les studios américains mais lorsque l’on parle de westerns, un nom revient sans cesse, celui de Sergio Leone, grand architecte du Western dit Spaghetti car fabriqué... en Italie. Ce genre, qui se voulait à la base purement mercantile en tournant à bas coûts des imitations de westerns américains, a pourtant laissé le champ libre à de grands créateurs. Le Western Spaghetti va acquérir ses lettres de noblesse grâce à Leone, Corbucci, Solima et la musique d’Ennio Morricone puis va marquer à jamais le cinéma international notamment en inspirant de grands réalisateurs contemporains avec Quentin Tarantino en chef de file. Une plongée gastronomique et cinéphile dans l’univers violent, nihiliste, bariolé, goûtu et parfois comique du Western Spaghetti, de ses influences et de son héritage.