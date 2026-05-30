Will Hunting Will Hunting

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Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent de l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du Professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology...