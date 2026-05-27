X-files S6 E20 - Brelan d'as

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Diffusé le 13/04/2013

Les trois Bandits solitaires sont à Las Vegas pour infiltrer une convention d’industriels de l’armement. Après avoir été démasqué au cours d'une partie de poker, Byers imagine trouver en Scully une alliée malgré elle. Grâce à un synthétiseur vocal imitant la voix de Mulder, il la fait venir à Las Vegas. En observant les allées et venues des participants au colloque, Byers aperçoit Susan Modeski, une scientifique ayant travaillé sur un gaz militaire top secret et portée disparue depuis dix ans.