Yohann Métay : la tragédie du dossard 512 Yohann Métay : la tragédie du dossard 512

Lire la vidéo

Diffusé le 29/09/2022

Yohann Métay fait une course autour du Mont-Blanc à pied. Ses fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, ses hallucinations font parler les marmottes et son foie fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques.