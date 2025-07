Z Project Qui sommes-nous ?

Le 14 décembre à Paris, Z Project combinera le meilleur de l'entrepreneuriat français et l'énergie d’un festival musical. Imagine deux mondes opposés se réunir pour créer une nouvelle expérience exceptionnelle : l'entrepreneuriat et l'art. Nous réunirons des individus de tous horizons, unis par l'ambition d’enrichir leur vie. Des conférences inspirantes la journée et un festival de musique la nuit animé par les DJ's en vogue du moment.