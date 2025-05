Zathura : une aventure spatiale Zathura : une aventure spatiale

Diffusé le 25/03/2012

Au fond de leur cave, Danny et son grand frère Walter découvrent la boîte d'un étrange jeu appelé Zathura. À peine essaient-ils d'y jouer qu'ils se retrouvent propulsés dans l'espace avec leur maison, et découvrent qu'ils n'échapperont plus à la partie qui vient de commencer... Face aux redoutables Zorgons, dont les vaisseaux rôdent en attendant de les attaquer, ils doivent laisser leurs rivalités de côté pour survivre et retourner chez eux...