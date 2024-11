Zenith S1 E2 - L'échange

Diffusé le 07/04/2019

Claudia et Joost, les parents de Fay, 14 ans, et Boris, 10 ans, n'arrivent pas à combiner vie professionnelle et vie familiale. Un jour, ils craquent et décident de se faire remplacer par des robots auprès de leurs enfants.