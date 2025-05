Zig et Sharko Bienvenue à bord

Lire la vidéo

Comme Marina rêve de prendre le large, Zig lui trouve un gigantesque paquebot de croisière pour elle et tous les plagistes ! Et quand le bateau est au bord du naufrage, et Zig et Sharko trop occupés à se chamailler, qui vient à la rescousse ?