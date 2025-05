Zig et Sharko Cape ou pas cape

Lire la vidéo

Zig et Bernie s'infiltrent dans le volcan pour voler la cape magique de Hadès. Zig l'enfile et compte l'utiliser pour ravir la sirène. Lorsque Hadès vient la récupérer, Sharko et Zig devront s'allier pour sauver Marina et renvoyer Hadès à son volcan.