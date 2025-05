Zig et Sharko Embarquement immédiat

Zig et Bernard ont rafistolé l'épave de l'avion-cargo et prétendent qu'il peut encore voler. Toute excitée, Marina veut aller en Chine ! Une fois à bord, Zig compte bien se débarrasser de Sharko et croquer l'appétissante sirène...