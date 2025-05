Zig et Sharko Le grand nettoyage

Lire la vidéo

Lors d'une escale, Sharko jette ses déchets partout et salit la plage. Furieuse, Marina lui fait tout nettoyer et l'initie à l'écologie. Sharko s'y colle malgré lui et Zig est ravi d'avoir découvert un sujet de discorde entre la sirène et le requin !