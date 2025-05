Zig et Sharko Le labyrinthe

A la suite d'une course poursuite, Zig, Sharko et Marina atterrissent dans le dédale de couloirs et de tuyaux de la salle des machines. Zig essaie d'enlever Marina pendant que Sharko, le nez dans la carte, cherche désespérément où est la sortie.