Zig et Sharko Le passage piéton

Lors d'une escale, Marina et Sharko tentent de faire traverser une tortue à un dangereux passage piéton. La tâche est fastidieuse pour le requin et Zig et Bernie en profitent pour enlever la sirène. Sharko pourra-t-il les sauver toutes les deux ?