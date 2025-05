Zig et Sharko Les chauffards de la plage

Sharko a un super plan romantique : Marina et lui, une super bagnole luxueuse et confortable qui les emmène pique-niquer en tête à tête devant un panorama digne des plus belles couvertures de romans de gare ! Sauf que Zig et Bernie s'en mêlent...