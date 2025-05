Zig et Sharko L'oiseau rare

Lire la vidéo

Marina et un Sharko peu rassuré, débarquent sur l'île pour une excursion nocturne à la recherche d'un mystérieux oiseau : le Kakaput. Mais Zig et Bernie comptent bien exploiter la peur de Sharko et en profiter pour boulotter la sirène.