Zig et Sharko Marina où es-tu ?

Marina et Sharko jouent à cache-cache, mais la sirène ne sait pas vraiment se cacher ! Zig décide de l'aider, Sharko n'est pas dupe... et à force de garder un œil sur la hyène, le requin perd Marina de vue. Zig non plus ne sait pas où elle est...