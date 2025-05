Zig et Sharko Papa Bernie

Lire la vidéo

Bernie a inventé un pistolet laser pour transformer Sharko en bébé et permettre à Zig de bouffer la sirène sans défense. Mais l'expérience dégénère et Bernie se retrouve avec Zig, Marina et Sharko en mode bébé sur les bras ! Saura-t-il s'en occuper ?