Zig et Sharko Perdus en mer

Pendant une bagarre, Zig et Sharko tombent dans un canot de sauvetage. L'embarcation se décroche et tombe à l'eau. Les voilà en tête à tête et perdus en pleine mer ! Pourront-ils faire table-rase du passé pour survivre et regagner le paquebot ?