Zig et Sharko Sous l'océan

Lire la vidéo

Sharko est nostalgique de l'océan. Il est comblé quand le bateau coule et que tout le monde se retrouve au fond de l'eau ! Mais Marina veut réparer le bateau et repartir au plus vite... Zig profite de la discorde pour essayer de manger la sirène !