Zig et Sharko Star à bord

Lire la vidéo

Un célèbre acteur dont Sharko et Marina sont fans vient séjourner sur le bateau. Lorsque Zig découvre que la star porte un masque qui le rend beau et fort, il compte bien s'en servir pour attirer et manger la sirène. Mais Sharko n'est pas dupe !