Zig et Sharko Tiercé Gagnant

Lire la vidéo

Un avion passe au-dessus du cargo et perd sa cargaison de... poneys ! Pas mal pour choper une sirène et fuir au galop vers le soleil couchant. Sauf que Zig ne maîtrise pas sa monture. Sharko, qui le poursuit, n'est pas plus doué avec la sienne...