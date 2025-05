Zig et Sharko Un château pour deux

Lire la vidéo

Quand la nuit tombe sur le paquebot, Bernie et l'étoile sont enfin seuls ! Les amoureux rêvent d'une soirée romantique dans leur petit château, mais cela s'avère plus compliqué que prévu quand Marina, Zig et Sharko s'incrustent dans leur mini palais.