Zig et Sharko Un deux trois Soleil

Sharko gagne une partie de 1,2,3 soleil et Marina lui fait une bise pour le féliciter. Trop bien ce jeu ! Tout content, Sharko prend la place face au mur et s'apprête à lancer la partie mais cette fois, en plus de Marina, il y a Zig et Bernie...