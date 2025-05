Zig et Sharko Un invité mystère

Zig débarque sur la plage en pleurant à chaudes larmes. Il s'écroule aux pieds de Sharko et Marina et leur tend un polaroïd montrant Bernie au plus mal ! Emus par un tel désespoir, Sharko et Marina n'hésitent pas à suivre Zig dans la jungle...