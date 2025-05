Zig et Sharko Un sifflet pour Sharko

Pour neutraliser Sharko et attraper la sirène, Zig et Bernie ont l'idée de lui offrir la parfaite panoplie du sauveteur avec planche et sifflet en or ! Mais Sharko prend son rôle tellement au sérieux que chasser la sirène devient mission impossibl...