Zig et Sharko Zig Chef

Lire la vidéo

Sharko est un cuisinier déplorable. Il décide alors de se former auprès du meilleur chef de l'île : Zig! Les voici donc réunis avec fours, casseroles et herbes rares. Et au milieu, Marina ravie à l'idée de tout goûter. Zig rêve bien sûr de la dégu...