Zone interdite À vélo, en roulotte ou en péniche : le défi des vacances itinérantes en famille

Lire la vidéo

À vélo, en roulotte ou en péniche, les vacances itinérantes ont la cote ! De plus en plus de familles choisissent ces séjours, promesse de liberté et de découvertes, à petit budget. Le temps d’un été, nous avons suivi quatre familles prêtes à quitter leur confort pour prendre la route avec leurs enfants. De la Charente aux bords de la Loire, en passant par le Monténégro, ils vont découvrir des paysages magnifiques et vivre quelques péripéties. Ronan et Chloé, deux Bretons, embarquent leurs quatre enfants âgés d’un à sept ans dans un sacré périple à vélo. À cause de la flambée du prix de l’essence, ils ont abandonné leur voiture et prévoient de descendre la Loire sur deux-cent-cinquante kilomètres, en s’arrêtant tous les soirs dans un camping différent. Le défi est de taille, surtout dans la chaleur de l’été. Pour motiver les enfants, les parents ont prévu des visites tout au long du parcours, notamment au célèbre château de Guédelon (Yonne). Depuis vingt-cinq ans, des ouvriers bâtissent ce fort du Moyen Âge, avec les techniques de l’époque et les touristes peuvent participer. Cela suffira-t-il à maintenir le moral des troupes ? Olga, Fabrice et leurs deux ados testent pour la première fois une drôle de cabane, perchée sur le toit de leur voiture : la tente de toit ! Direction le Monténégro pour découvrir les bouches de Kotor, un site spectaculaire entre mer et montagne. Mais cela se mérite et il faudra gérer le stress d’Olga sur les routes locales. Et chaque soir, la famille partagera les quelques mètres carrés de la tente de toit, pas simple pour les ados. Sur la Charente, une famille a choisi un rythme plus cool, au fil de l’eau. Pascal et Agnès, les grands-parents, sont des navigateurs avertis. Cet été, ils ont décidé de réunir leurs enfants et petits-enfants sur une péniche pendant huit jours. Objectif : leur donner le virus de la navigation. Cours de navigation, découvertes des villages pendant les sorties « ravitaillement », Pascal va s’investir à fond pour transmettre sa passion. Quant à Marie et Carole, des sœurs jumelles, elles louent pour la première fois une roulotte tirée par Cali, une jument. Sacrée aventure en perspective car il faut emprunter un parcours précis, respecter les délais et ménager la jument. Mais la monture va se montrer plutôt têtue et la roulotte très rustique. Ces vacances seront-elles vraiment reposantes ?