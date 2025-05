Zone interdite Adultères, fraudes, disparitions : les détectives privés sur tous les fronts

Diffusé le 23/03/2025

Ils sont moins d’un millier en France. Vous ne les voyez jamais, vous ne les connaissez pas, et pour cause : la discrétion est la première qualité d’un détective privé. Une profession qui fascine et intrigue avec ses méthodes dignes des meilleurs polars, à base de planques, filatures ou déguisements. Et d’autres, moins connues… Autrefois surnommés « la brigade des cocus », les détectives ont longtemps été spécialisés dans les affaires d’adultère. Ils ont désormais étendu leur champ d’action pour prouver des arnaques à l’assurance ou retrouver un proche disparu. Durant plus d’un an, nous avons partagé le quotidien de ces enquêteurs de l’ombre. Quelles sont leurs méthodes et leurs nouvelles stratégies pour boucler leurs affaires ? Leurs investigations peuvent parfois bouleverser des vies. Ces dernières années, les détectives privés sont de plus en plus sollicités par une nouvelle clientèle : les patrons de PME. Démasquer l’arrêt maladie abusif d’un salarié ou traquer la concurrence déloyale, c’est le quotidien de Victor à Toulon (Var), et de Jérémy, à Montpellier (Hérault). Dans ces affaires où leurs cibles sont particulièrement méfiantes, ils doivent imaginer des dispositifs d’enquête toujours plus ingénieux. Pour l’aider sur le terrain, Jérémy fait régulièrement appel à Lisa qui a été son élève à l’école de détective. À l’image de cette jeune femme de 25 ans, on ne compte que 80 femmes détectives en France ! Pour Lisa, c’était un rêve d’enfant. Toute petite, elle jouait à l’espionne et rêvait de résoudre des énigmes. Pour Sandra, 57 ans, femme détective elle aussi, c’est un accident de parcours qui l’a poussée vers ce métier. Trompée par son mari, traumatisée par un divorce difficile, elle décide, il y a quatre ans, de changer de vie. Elle obtient un diplôme de détective et ouvre son propre cabinet. Sandra met aujourd’hui un point d’honneur à venir en aide aux femmes ou aux maris bafoués ; des enquêtes qui représentent pour elle une petite revanche sur la vie. Son bagout et son culot l’aident à se sortir de situations des plus rocambolesques.... Catherine est une enquêtrice d’un genre particulier : elle est spécialisée en généalogie. Ses clients font appel à elle pour explorer leur histoire familiale, à l’image de Carole, née sous X et qui, à 51 ans, rêve aujourd’hui de rencontrer ses parents biologiques. Pour retrouver leur trace, Catherine va sillonner la France et éplucher des centaines de registres officiels à la recherche du moindre indice. Si l’enquêtrice parvient à ses fins, ces deux parents accepteront-ils de rencontrer leur fille ? Ce seront de longs mois d’attente pour Carole.