Zone interdite Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances

Lire la vidéo

Diffusé le 01/08/2024

Adieu les plages bondées, les prix exorbitants et les canicules étouffantes de la Méditerranée. Aujourd’hui, la Bretagne et la Normandie sont les nouvelles destinations stars de vos vacances. Avec des fréquentations records, plus de 22 millions de nuitées ont été réservées en Bretagne l’an dernier et près de 50 millions pour la Normandie ! Leurs atouts : des paysages authentiques, une identité régionale affirmée et un terroir qui se réinvente en permanence. Le temps d’un été, Zone Interdite vous fait découvrir les trésors cachés de ces deux régions pleines de ressources surprenantes. En Normandie, ils sont trois millions par an à visiter le plus célèbre joyau du département : le Mont Saint-Michel dans la Manche. Et cet été, il y a du changement, avec l’ouverture d’un nouveau restaurant gastronomique. À la manœuvre : la famille Mauviel, jusqu’ici spécialisée dans la fabrication d’ustensiles de cuisine haut de gamme. Pour lancer son établissement le clan a vu les choses en grand : la carte est signée Jean Imbert, un ancien de l’émission Top Chef, et le chantier est hors norme avec du matériel livré par hélicoptère. Loin du tumulte des villes côtières, l’arrière-pays normand profite lui aussi de l’engouement pour la région. Et cela n’a pas échappé à un homme d’affaires parisien, bien décidé à redonner vie à un petit village de 2 000 habitants, Livarot dans le Calvados, berceau d’un fromage bien connu. Hugues Dangy s’est mis en tête de faire revenir des habitants et les touristes dans ce petit village avec ses maisons à colombages typiques. L’entrepreneur rachète et rénove des immeubles en vue d’ouvrir de nouveaux commerces. Réussira-t-il son pari ? La Normandie est une terre réputée pour son luxe discret. C’est ici qu’une star mondiale du sport aime secrètement se ressourcer. En exclusivité, l’ancien basketteur Tony Parker nous a ouvert les portes de son haras de Quétiéville, aussi dans le Calvados. Originaire de Fécamp (Seine-Maritime), l’ancien numéro 9 des San Antonio Spurs s’est lancé dans les courses hippiques. Et il compte bien briller à l’hippodrome de Deauville avec sa pouliche Ramatuelle. Rencontre avec un Tony Parker intime et passionné comme vous ne l’avez jamais vu. Si de plus en plus de vacanciers sont séduits par la Normandie et la Bretagne, c’est aussi pour leurs petits paradis sauvages. Au large du Finistère, la microscopique île de Molène, 200 habitants, fait le plein chaque été. Anne-Lise et Samuel en sont tombés amoureux. Le couple originaire de Normandie a tout plaqué pour s’y installer en famille. Leur défi : ouvrir un gîte avant le début de la saison estivale. Sur l’île, ils vont devoir tout apprendre. La vie insulaire et ses galères vont leur réserver bien des surprises. La Bretagne, une région chargée d’histoire et d’identité. À Concarneau, dans le Finistère, on y célèbre les traditions tous les étés. Depuis cent ans, le Festival des Filets Bleus rassemble touristes et locaux pendant cinq jours de fêtes. Pour la famille Moallic, c’est l’événement à ne surtout pas rater. Chaque année ils défilent fièrement en costume d’époque. Et pour cette nouvelle édition, Claire, leur fille de 18 ans, a été élue reine de Concarneau. Elle arpentera les rues de la ville accompagnée de ses demoiselles d’honneur. La jeune femme devra aussi prononcer un grand discours devant des milliers de personnes. L’émotion risque bien de la submerger…