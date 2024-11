Zone interdite Concours loufoques, terroir et bonnes affaires : les secrets des plus grandes foires de France

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2023

En ville ou à la campagne, près d’un demi-million de fêtes et de foires sont organisées en France et leur succès grandit chaque année ! Événements populaires et festifs, c’est l’assurance de passer un bon moment en famille, tout en dénichant des nouveautés ! Il y a les valeurs sûres : camelots à la gouaille légendaire, grandes tablées et produits du terroir. Les inventeurs testent leurs derniers gadgets auprès du public. Et pour attirer toujours plus de visiteurs, le genre se réinvente sans cesse. La dernière mode, ce sont les courses de caisse à savon, une vieille tradition ressuscitée et très prisée des jeunes ! L’engouement populaire est tel que certains villages voient leur population multipliée par trente le temps d’un week-end, comme à Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher). Les organisateurs ont vu les choses en grand : ils attendent vingt-mille visiteurs en deux jours. Cette grande fête agricole doublée d’un marché local est organisée uniquement par des bénévoles, alors la pression est forte. Hervé est le patron des pompes funèbres locales, mais ce week-end, c’est lui qui devra gérer le pôle restauration, une grande première ! Parmi les exposants, les éleveurs vont assurer le spectacle. Dominique vient présenter un cheptel étonnant : des animaux miniatures ! Quant à Michael et Laetitia, éleveurs de vaches laitières, c’est le grand test. Ils viennent de lancer leur fabrication de glaces artisanales et comptent beaucoup sur la foire pour faire connaître leur produit. Objectif : vendre mille boules de glace par jour ! À huit cents kilomètres de là, des camelots rôdés à l’exercice préparent leurs stands. En plein cœur de Marseille (Bouches-du-Rhône) s’ouvre la 97e édition de cette foire mythique. Trois-cents-mille visiteurs s’y pressent en quête de bonnes affaires, de gadgets rigolos ou pratiques pour la maison. Alexia est l’une des stars de la foire, une pro de l’électroménager discount. Sur son stand, les clients dépensent 2 000 euros en moyenne ! Quelles sont ses techniques pour casser les prix et faire craquer les clients ? Pour Cyril, c’est le baptême du feu. Ce gérant de karaoké a développé un produit révolutionnaire : un plateau de service d’où les verres ne tombent pas ! Mais comment se faire remarquer parmi les mille-trois-cents exposants ? Il a sacrifié quatre ans de sa vie pour ce produit, alors pas question de se louper. À Toulouse (Haute-Garonne), des organisateurs ont ressuscité une vieille tradition populaire : la course de caisse à savon ! Quatre roues, des planches et un décor improbable : ces véhicules de fortune doivent à la fois être rapides et amuser le public. La tradition a beau être centenaire, les adolescents et les jeunes adultes en raffolent ! Quarante-cinq candidats vont s’affronter dans une course folle ! Les bolides et les décors tiendront-ils le choc ?