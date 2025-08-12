Zone interdite Corse, Sardaigne : qui sera la reine de la Méditerranée ?

Lire la vidéo

Diffusé le 12/08/2025

Ce sont deux joyaux de la Méditerranée séparés d’à peine 12 km. La Corse et sa voisine italienne, la Sardaigne, ont en commun des plages paradisiaques et une nature sauvage qui séduisent chaque année des millions de touristes. Mais comment les accueillir tout en préservant chacune leur identité ? Face à ce défi, les deux îles ont adopté des stratégies très différentes. Pour limiter l’impact du tourisme de masse, la Corse a décidé d’imposer des restrictions, quitte à faire grincer les dents de certains professionnels locaux du tourisme. Sa voisine italienne a, au contraire, choisi d’ouvrir grand ses portes, au risque de subir le surtourisme. Quel choix se révélera le plus payant ? Au sud de la Corse, à Bonifacio, les yachts de luxe ne sont plus les bienvenus. Soucieuses de protéger les fonds marins, les autorités ont confié à Jean-Michel Culioli, le directeur de la réserve naturelle, la mission de traquer les propriétaires de ces imposants navires afin qu’ils ne jettent plus l’ancre près du rivage. Un défi de chaque instant ! Dans les montagnes de l’arrière-pays, où les accidents de randonnée se sont multipliés, les règles se durcissent également ! Jean-Paul Quilici, le guide de haute montagne le plus connu de Corse, est l’un des rares autorisés à emmener les touristes à la découverte des canyons et des piscines naturelles spectaculaires. Des restrictions qui s’appliquent également à la population locale qui n’entend pas toujours se laisser faire. Dans certains villages, la révolte gronde ! En Sardaigne, changement d’ambiance ! L’île italienne a décidé de jouer sur tous les tableaux. D’un côté, tourisme haut de gamme, à l’image de Porto Cervo, une station balnéaire construite de toutes pièces pour accueillir les vacanciers les plus riches du monde. Et de l’autre, des vacances plus accessibles, comme celles que se sont offertes Margaux et Fabrice, un couple de Savoyards qui va découvrir l’île pendant 15 jours en la sillonnant à bord de son van. Résultat, la fréquentation bondit et le surtourisme guette, au risque de générer des tensions, notamment en pleine période de sécheresse lorsque l’eau vient à manquer. Certains agriculteurs, comme Raimondo Farina, en font les frais. Ce modeste berger doit parcourir chaque jour pas moins de 10 kilomètres pour ravitailler sa ferme en eau. Dans l’arrière-pays, les mairies tentent également de séduire les visiteurs étrangers en leur proposant des maisons à vendre pour une bouchée de pain. Originaires de Valenciennes (Nord), Jean, Léa et leur fille Sarah se sont ainsi offert une résidence secondaire dans la montagne pour 35 000 euros ! Ils profitent de vacances authentiques dans cette région riche en traditions et en spécialités culinaires particulièrement appétissantes !