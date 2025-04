Zone interdite De la fessée à l'éducation "positive" : 50 ans de révolution des relations parents-enfants

Lire la vidéo

Diffusé le 06/04/2025

C’est un sujet qui enflamme bon nombre de repas en famille : l’éducation des enfants. Entre ceux, plus âgés, qui regrettent l’époque révolue de la fessée, et des jeunes parents pour qui le maître-mot est la bienveillance, c’est souvent le choc des générations ! Car, en cinquante ans, nous avons vécu une révolution ! Grâce à des archives savoureuses et des immersions au sein de familles françaises, nous tenterons de comprendre à quel point notre modèle a été profondément bouleversé. Mais les dernières théories en matière d’éducation tendent-elles toujours vers le meilleur ? La parole des parents mais aussi celle des enfants pourrait bien vous surprendre et vous émouvoir. À Montbrison, dans la Loire, lorsque quatre générations se retrouvent à table autour de Perrine, l’arrière-grand-mère, les discussions sur l’éducation des enfants tournent souvent à l’incompréhension. La retraitée, qui a été élevée à la dure, estime que ses deux petites-filles, Marilyne et Lysiane, chacune maman de deux garçons, sont beaucoup trop permissives. Entre l’ancienne génération, qui a connu l’époque des punitions physiques aujourd’hui interdites par la loi, et la nouvelle, qui a choisi d’être dans la bienveillance, pas toujours facile de s’accorder ! À Francheville, en Meurthe-et-Moselle, Élena et Baptiste font partie de ces millions de nouveaux parents qui ont adopté le modèle de l’éducation positive inspiré de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto. Un défi car leur fille Annabelle, deux ans et demi, est en plein « terrible two », une période durant laquelle les enfants multiplient les crises. Face à ses colères, le couple garde son calme, explique et négocie plutôt que de punir. Mais entre la bienveillance, l’écoute et la nécessité de poser les règles dont les enfants ont besoin, l’équation est compliquée. Car poussée à l’extrême, l’éducation positive peut se retourner contre les parents. C’est ce qu’est en train de réaliser Stessy, qui vit dans la banlieue de Bordeaux. Bien décidée à être la maman qu’elle aurait voulu avoir, Stessy consacre tout son temps et son énergie à ses trois fils de 4, 6 et 14 ans. À l’écoute du moindre de leurs besoins, elle va jusqu’à cuisiner trois menus différents le soir ! Mais aujourd’hui, son mari Raphaël et elle n’ont plus une minute à eux. Et Stessy commence à s’interroger sur ses méthodes éducatives. Un tiers des femmes disent être victimes de burn out parental. Comme Noémie, une jeune Francilienne que sa charge mentale a fini par épuiser. Maman de jumeaux d’un an qu’elle a tenu à allaiter, elle mène de front son travail, l’éducation de ses enfants et les tâches ménagères dont le partage a peu évolué en cinquante ans. Les femmes y consacrent toujours deux fois plus de temps que les hommes ! Noémie a également été victime d’un nouveau phénomène : celui des familles "parfaites" qui s’affichent sur les réseaux sociaux. Impressionnées par ces images, pourtant souvent mises en scène, de nombreuses mamans se mettent une grande pression et finissent par craquer. Tous ces témoignages seront appuyés par la parole de psychologues et de médecins de renom comme Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto, qui nous révèlera le malentendu qui entoure sa mère, soupçonnée à tort de prôner l’enfant-roi. Des controverses dont Caroline Goldman, l’une des plus célèbres psychothérapeutes françaises, fait également l’objet. Alors que beaucoup la réduisent à ses critiques des dérives de l’éducation positive, vous la découvrirez sous un jour nouveau.