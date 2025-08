Zone interdite En train, à vélo ou en pick-up : ils vivent l'aventure en Europe

Imaginez des paysages aux allures de bout du monde. Et à la fin de l’aventure, le grand frisson. Cette expérience de voyage hors norme, pas besoin de traverser la planète pour la vivre, elle est à portée de main : en Europe. Chaque été, près d’un tiers des Français choisit de rester sur le continent pour les vacances. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir voyager autrement, sans prendre l’avion. En train, à vélo ou en pick-up aménagé, pendant un été, "Zone interdite" a partagé les vacances insolites de quatre familles parties à la découverte des trésors de l’Europe. Jessica, Julien et leurs deux enfants vont vivre une folle épopée avec leur pick-up aménagé. La famille va parcourir 3 500 kilomètres de la Normandie au cap Nord en Norvège, leur rêve depuis toujours. Un périple qui va les conduire en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en Finlande. Entre décors spectaculaires et moments riches en émotions, leur aventure promet d’être inoubliable. Jessica et sa fille Ava, 14 ans, ont choisi le train pour sillonner l’Europe et explorer ses joyaux du patrimoine. Grâce à leur « Pass Inter-rail », elles vont pouvoir découvrir, à bon prix, la place Saint-Marc à Venise en Italie, les plages ensoleillées de Split en Croatie et la cathédrale de Vienne en Autriche. Un voyage intense rythmé par de nombreuses surprises, des petits retards mais aussi d’incroyables découvertes culturelles. Enzo et Lionel se sont lancés dans un pari fou : rallier à vélo Bruxelles en Belgique où ils habitent, à Istanbul en Turquie. En tout 3 000 kilomètres à pédaler ! Au programme : le fleuve Danube en Slovaquie, du camping sauvage en Hongrie et des rencontres imprévues en Croatie. Deux mois sur les routes, dans des contrées parfois totalement perdues et sauvages ; il arrive parfois que les nerfs lâchent. Visiter l’Europe à vélo c’est aussi le choix audacieux de Cécile et Olivier. Dans leur road trip, ils emmènent leurs deux enfants Elouan, 11 ans, et Mila, 13 ans. Leur destination : le lac de Garde en Italie. Avant d’y arriver, ils vont devoir gravir les Alpes autrichiennes. Et ce n’est pas de tout repos. D’autant que la météo va aussi leur jouer des tours. Réussiront-ils leur défi ?