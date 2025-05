Zone interdite Foires et fêtes foraines : sur les routes, ils font le show en famille !

Diffusé le 20/04/2025

Chez eux, le spectacle est une affaire de famille. Un savoir-faire que l’on se transmet de génération en génération. Et pour enflammer les foules, ces artistes n’hésitent pas à sillonner la France et à parcourir chaque année des milliers de kilomètres. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi 4 familles exceptionnelles dans leurs aventures sur les routes : héritiers d’une dynastie de forains ou d’une grande famille du cirque, rois des food trucks ou encore as du spectacle automobile, quels sont leurs secrets pour perpétuer la recette du succès ? Et comment les plus jeunes, filles et garçons, assument-ils une réputation ou un nom prestigieux à porter ? C’est la plus grande et la plus ancienne fête foraine de France. À la foire du trône, les manèges se transmettent en héritage depuis toujours. Les hommes les reçoivent à leur majorité, les femmes quand elles épousent un forain. Enola et Ugo, 25 ans tous les deux, dernière génération de deux grandes familles de forains, se sont rencontrés sur la foire et se sont mariés il y a 3 ans. Ensemble, ils ont donc hérité de deux attractions. Mais l’une des deux, qui appartenait aux grands-parents d’Enola depuis 1976, est en panne à quelques jours de l’ouverture de la foire. Aidés par leurs familles, les deux amoureux vont devoir trouver des solutions pour réussir malgré tout leur saison. Leur succès doit autant à leur cuisine qu’à leur sens du spectacle. À bord de leurs deux food trucks, Rudy, Joël et leur petit frère Paul servent des plats inspirés de leurs origines antillaises et africaines qu’ils accompagnent de leur gouaille et de leur sens de la danse. Après 10 ans à sillonner la région parisienne, les trois frères veulent ouvrir un troisième food truck dédié à leur grand-mère camerounaise, décédée il y a quelques semaines. Mais pour mettre au point leurs nouveaux plats, ils vont devoir percer un secret de famille, en mettant la main sur une recette ultra-secrète que leur tante est désormais la seule à détenir ! C’est un nom qui résonne partout en France depuis la fin du XIXe siècle : les Gruss. Leur nouveau spectacle a déjà séduit plus de 300 000 spectateurs. Mais aujourd’hui, cette famille prestigieuse est confrontée à un nouveau défi. Alexis Gruss, le patriarche, est décédé en avril dernier. C’est à son fils aîné, Firmin, qu’il revient de perpétuer l’exceptionnel savoir-faire familial. Pour cela, il va former ses deux filles et ses deux nièces, âgées de 9 à 18 ans, à la voltige ou au funambulisme. Entre entraînement intensif, école à la maison et vie en caravane, la famille a accepté de nous dévoiler son quotidien hors du commun. Rien ne la prédestinait à devenir une reine de la route. Avant de rencontrer Dwan, il y a 4 ans, Marine travaillait dans l’événementiel. En se mariant, elle est entrée dans la célèbre famille Danglade, qui organise depuis 30 ans des spectacles automobiles à couper le souffle. Pour sillonner la France, cette gigantesque troupe utilise pas moins de 12 semi-remorques. Entre deux représentations, Marine doit convoyer son camping-car géant de ville en ville tout en exerçant un tout nouveau rôle, celui de jeune maman d’un bébé de 6 mois, le tout sous le regard de sa belle-famille soucieuse de perpétuer un savoir-faire quasiment unique en France.