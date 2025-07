Zone interdite Grands départs : joies et galères sur l’autoroute des vacances

C’est un passage obligé vers le soleil et la mer. L’été, nous sommes des millions à emprunter l’autoroute pour partir en vacances. Un trajet incontournable qui apporte souvent son lot de stress : enfer des bouchons, enfants impatients d’arriver, peur de la panne ou de l’accident… Au cœur du grand rush, nous nous sommes immergés le long d’autoroutes emblématiques, aux côtés de ceux qui sont chargés de faciliter votre trajet : responsables d’aire d’autoroute, dépanneurs, patrouilleurs, gendarmes, restaurateurs. Entre urgences et situations parfois cocasses, vous allez découvrir les personnalités attachantes et hautes en couleur de ceux qui, tout l’été, se mobilisent pour vous permettre d’arriver en vacances en toute sérénité. 750 km ! C’est le trajet moyen sur l’autoroute des Français pour se rendre sur leur lieu de vacances ! Avec souvent la même question : comment occuper les enfants durant tout ce temps ? Pourtant, Solène et Laurent, qui traversent la France jusqu’au Cap d’Agde se sont fixé un défi : zéro écran durant tout le trajet pour leurs deux enfants ! Les parents vont devoir se montrer inventifs… Avec une circulation multipliée par deux par rapport au reste de l’année, la sécurité est un enjeu particulièrement crucial en été. Au poste de contrôle de Valence sur l’A7, la fameuse autoroute du soleil, la plus fréquentée de France, les patrouilleurs sont en première ligne pour nettoyer et sécuriser les routes après un accident, souvent au péril de leur vie. Éviter le pire, c’est également la mission des gendarmes de l’autoroute. Nous suivrons les Escadrons de Sécurité Routière du Rhône et des Pyrénées-Atlantiques qui traquent quotidiennement les comportements dangereux au volant. Une tâche qui va leur réserver quelques surprises comme cet accident impliquant un poids lourd dont toute la cargaison va finir sur le bord de la route… Du savon ! En Gironde, les Palard sont dépanneurs de père en fils. Leur périmètre d’action, une portion d’une centaine de km de l’autoroute A10, un axe particulièrement fréquenté. Pannes d’essence, accidents, moteurs en surchauffe, ils doivent intervenir en moins de 30 minutes pour une voiture et d’une heure pour un poids lourd ! Ils réalisent ainsi jusqu’à une centaine de sauvetages par week-end ! Au point qu’ils ont aménagé une partie de leur terrain en camping pour naufragés de la route ! L’été, les aires d’autoroute réalisent en deux mois le tiers de leur chiffre d’affaires annuel ! À la tête de la station-service d’Ambrussum Nord, sur l’A9, dans l’Hérault, Djamila est sur le qui-vive toute la journée, entre vérification des stocks, mise en rayon et accueil des milliers de clients souvent pressés et fatigués par de longues heures de trajet. À deux heures de route de là, sur l’aire de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), Georges Gouttes a quant à lui un statut prestigieux à défendre : celui de dernier restaurateur d’autoroute indépendant de France ! Pour faire la différence, il compte sur sa spécialité : un cassoulet authentique !