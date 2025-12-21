Zone interdite Ils construisent leur maison : rêves et galères des travaux en famille

Diffusé le 09/04/2023

Devenir propriétaire, tous les Français en rêvent. Mais pas à n’importe quel prix ! De plus en plus de Français se retroussent les manches pour construire ou rénover leur maison en famille, afin de limiter les frais, au moment où les prix des maisons neuves s’envolent. Matériaux récupérés, achat insolite ou entraide familiale, nous avons suivi quatre familles qui ont trouvé des solutions originales pour s’installer à tout petit budget. À Tignieu-Jameyzieu, en Isère, Magali et Christophe viennent de se séparer. Et pourtant ils se lancent dans un projet de construction hors-norme. Pour le bien de leurs enfants, ils ont choisi de continuer à vivre sous le même toit… mais chacun de son côté. Leur projet : construire une immense extension, livrée en kit. Pour la famille, c’est la promesse d’une nouvelle vie, encore faut-il survivre aux travaux ! Le chantier va se révéler bien plus difficile que ce qu’ils avaient imaginé. Charpente, électricité, plomberie, arriveront-ils à tout faire eux-mêmes ? Et dans la bonne humeur ? Après avoir dépensé toutes leurs économies pour acheter un loft de 200m² à Rouen (Seine-Maritime), Hélène et Ronan se retrouvent à court d’argent pour aménager cette immense surface. La seule solution qu’ils ont trouvée : faire appel aux copains, une main d’œuvre gratuite qu’ils vont réquisitionner tous les week-end. Au départ, la petite troupe vit joyeusement ces longs moments passés dans la poussière des travaux. Reste à savoir si leur engagement restera aussi intense dans la durée. À Gratay, petit village de Saône-et-Loire, Sandrine et Rodolphe sont deux agriculteurs adeptes de la recup’ ! Avec eux, rien ne se perd, tout se transforme. Ils sont sur le point de bâtir intégralement une maison de 150m², uniquement avec des matériaux récupérés. Leur objectif : dépenser moins de 15 000 euros. Sandrine écume les brocantes et les recycleries pour y dénicher des trésors. Sanitaires, fenêtres, toiture : tous ces matériaux de réemploi trouveront une seconde vie dans leur maison. Un seul inconvénient, s’adapter à leurs dimensions. Et cela va donner du fil à retordre à Rodolphe. Quant à Caroline et Anthony, ils sont tombés sous le charme d’une ancienne école de village. Un bâtiment charmant mais où tout est absolument à refaire ! Avec deux enfants en bas âge et aucune expérience en travaux, n’ont-ils pas visé trop haut ? Anthony veut tout faire tout seul et pense y arriver grâce aux tutos en ligne et au soutien moral de sa compagne.