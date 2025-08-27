Zone interdite Ils lancent leur commerce au soleil : un été pour réussir

Diffusé le 27/08/2025

Alors que la plupart des Français profitent de leurs congés, pour ces familles, pas de vacances ! Cet été, elles se lancent le plus grand défi de leur vie. Entre frères et sœurs, avec leurs enfants ou leurs parents, tous ensemble, ils ouvrent leur propre commerce au soleil. Boutique de vêtements, camping, pâtisserie… la prise de risques est énorme pour ces patrons débutants qui n’ont que deux mois pour réussir. Dans le Var, près de Bandol, Donatien, 48 ans, dispose d’un été pour sauver la pâtisserie centenaire d’Ollioules. Il a dépensé toutes ses économies, et a même revendu sa voiture, pour racheter l’établissement, environ 180 000 euros. Pour le relancer, aidé par ses deux enfants et sa mère, il a une stratégie, celle de produire « le pointu », une spécialité locale méconnue, l’équivalent du cannelé bordelais en Gironde. Dans l’Aveyron, Olivier et sa femme Gloria ont fait un pari risqué. Ils viennent d’acquérir pour plus de deux millions d’euros un camping 4 étoiles de deux cent trente emplacements situé au bord du viaduc de Millau. Ils vont le gérer avec leurs deux enfants, Coraline et Maxence, et leurs conjoints. Mais alors qu’ils n’ont jamais travaillé dans ce secteur, les patrons vont avoir à gérer deux « invités surprise » qui prennent beaucoup de place : Sasha et Mia, deux bébés nés à seulement un mois d’intervalle. La tribu réussira-t-elle à concilier sa mission avec cette vie de famille bien remplie ? À Cannes dans les Alpes-Maritimes, Sylvain est la star des barmen. Mais avec son père et ses deux frères, ils veulent devenir les rois du glaçon sur la Côte d’Azur. Ils ont investi 350 000 euros pour monter une entreprise spécialisée dans la livraison de ces petits cubes glacés et comptent sur cet été de canicule pour prendre la place de leurs concurrents. Mais ils vont faire face à des aléas de taille et leur business pourrait fondre au soleil… plus vite que prévu ! À l’âge où la plupart des jeunes font encore leurs études, Juliet, 20 ans, lance sa friperie à Cogolin (Var), à quelques minutes des boutiques de luxe de Saint-Tropez. Sur la Côte d’Azur, lancer un magasin de vêtements de seconde main est un sacré pari. Quand on a un minimum d'argent et une courte expérience, mieux vaut avoir les nerfs bien accrochés.