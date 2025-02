Zone interdite Japon : dans les secrets d’un pays qui nous fascine

Diffusé le 23/02/2025

Zone Interdite va tenter de percer les mystères d’un pays qui nous fascine autant qu’il nous intrigue : le Japon. 15 000 Français ont choisi d’y poser leurs valises et 230 000 y sont venus en vacances en 2023. De l’effervescence de Tokyo, la capitale, au Japon rural et traditionnel plus méconnu, mais sur lequel certains Français ont décidé de miser, à quoi ressemble le quotidien des expatriés ? Comment vivent-ils ce choc des cultures ? Vous verrez que certains ont trouvé la clé pour s’intégrer dans ce pays réputé inaccessible. Entre ultra-technologie, paysages à couper le souffle et une gastronomie qui a conquis le monde entier, plongée dans les secrets d’un pays qui n’a pas fini de vous surprendre. Ce rêve de passer des vacances au Japon, Mélissa et Helmi, un couple de Roubaix, l’a réalisé. Et plusieurs fois ! Ils y retournent pour la troisième fois, mais cette fois avec leur fille Mahé, 4 ans. Ils ont économisé pendant cinq ans pour s’offrir ce voyage de quinze jours à 8 000 euros. Entre les nombreux parcs d’attractions que compte le pays, les voyages en Shinkansen, un TGV ultra-moderne et des séances photos en kimono traditionnel, Mahé va vivre une expérience inoubliable ! Originaire de la région parisienne, Stéphanie vient tout juste de s’installer à Tokyo pour développer un business de parfums. Alors qu’elle connaît peu le pays, c’est désormais toute une culture qu’elle va devoir apprivoiser, sans parler pour le moment un mot de japonais. Et son défi ne s’arrête pas là : les deux tiers des Japonais ne portent jamais de parfum car ils craignent que cela importune les autres ! Il va falloir les convaincre. Lui parle couramment le japonais depuis 28 ans qu’il vit dans le pays. Originaire de Nice, Cyril a embrassé une carrière normalement inaccessible à un occidental. Il pratique le Rakugo, un art qui consiste à enchaîner des sketchs, comme dans un stand up, mais à genoux et en kimono traditionnel. Devenu une star, Cyril s’est aujourd’hui fixé un nouveau défi : séduire les Japonais avec un spectacle entièrement en français ! Sacha et sa petite amie Lina rêvent eux aussi de maîtriser un savoir-faire longtemps réservé aux seuls Japonais : les sushis. Ils ont intégré une école de maître-sushi à Tokyo. Coût de la formation : 6 000 euros. Mais seule la moitié des élèves ressort généralement avec un diplôme. Car faire un sushi dans les règles de l’art est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. Loin de la capitale et de ses 14 millions d’habitants, certains Français ont misé sur les incroyables décors du Japon traditionnel. Originaires de Bretagne, Julien et Aurélie se sont donné pour mission de relancer le tourisme dans le petit village de pêcheurs où ils vivent. Et pour cela, ils ont eu une idée très étonnante : demander aux habitants d’accueillir des touristes chez eux. Une petite révolution dans ce pays où la discrétion et la pudeur sont reines ! Quant à Lucie, 27 ans, originaire du Poitou, c’est l’amour qui l’a poussée à s’installer à Minobu, une petite ville au pied du mont Fuji. La jeune femme a eu le coup de foudre pour Zeko, un moine bouddhiste. Et elle a décidé d’aider la maman de son petit ami à faire vivre le temple du 13e siècle où le jeune homme officie.